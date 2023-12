Quartier Nord : 4 sapins de Noël à décorer à Niort Niort, 14 décembre 2023, Niort.

Niort Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 16:00:00

fin : 2023-12-14 18:00:00

Venez décorer 4 sapins de Noël à Niort en cette fin de semaine !

Les rendez-vous :

– Jeudi 14 décembre de 16h à 18h au Pontreau entre les tours 2, 4 et 6 : Décoration du sapin, magicien / échassier et sculpture sur ballons

– Vendredi 15 décembre de 16h à 17h30 à l’École La Mirandelle de Surimeau : Décoration du sapin, échassier et sculpture sur ballons

– Vendredi 15 décembre de 16h à 17h30 à l’École des Brizeaux : Décoration du sapin, animation musicale par les Di’Sonnants

– Samedi 16 décembre de 14h à 17h à la Maison de quartier de Cholette : Ateliers créatifs, magicien, décoration du sapin

Évènements organisés par La Vie de quartier Nord, en partenariat avec le CSC Grand Nord, les APE, le périscolaire des écoles des Brizeaux et de la Mirandelle, l’association de quartier de Surimeau, Moulin à vent et Canailloux, la CSF et le Conseil citoyen..

Venez décorer 4 sapins de Noël à Niort en cette fin de semaine !

Les rendez-vous :

– Jeudi 14 décembre de 16h à 18h au Pontreau entre les tours 2, 4 et 6 : Décoration du sapin, magicien / échassier et sculpture sur ballons

– Vendredi 15 décembre de 16h à 17h30 à l’École La Mirandelle de Surimeau : Décoration du sapin, échassier et sculpture sur ballons

– Vendredi 15 décembre de 16h à 17h30 à l’École des Brizeaux : Décoration du sapin, animation musicale par les Di’Sonnants

– Samedi 16 décembre de 14h à 17h à la Maison de quartier de Cholette : Ateliers créatifs, magicien, décoration du sapin

Évènements organisés par La Vie de quartier Nord, en partenariat avec le CSC Grand Nord, les APE, le périscolaire des écoles des Brizeaux et de la Mirandelle, l’association de quartier de Surimeau, Moulin à vent et Canailloux, la CSF et le Conseil citoyen.

Venez décorer 4 sapins de Noël à Niort en cette fin de semaine !

Les rendez-vous :

– Jeudi 14 décembre de 16h à 18h au Pontreau entre les tours 2, 4 et 6 : Décoration du sapin, magicien / échassier et sculpture sur ballons

– Vendredi 15 décembre de 16h à 17h30 à l’École La Mirandelle de Surimeau : Décoration du sapin, échassier et sculpture sur ballons

– Vendredi 15 décembre de 16h à 17h30 à l’École des Brizeaux : Décoration du sapin, animation musicale par les Di’Sonnants

– Samedi 16 décembre de 14h à 17h à la Maison de quartier de Cholette : Ateliers créatifs, magicien, décoration du sapin

Évènements organisés par La Vie de quartier Nord, en partenariat avec le CSC Grand Nord, les APE, le périscolaire des écoles des Brizeaux et de la Mirandelle, l’association de quartier de Surimeau, Moulin à vent et Canailloux, la CSF et le Conseil citoyen.

.

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Niort Marais Poitevin