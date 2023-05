Le Très Grand Conseil Mondial Des Clowns Cour du Centre Du Guesclin, 16 juin 2023, Niort.

La 11e édition du Très Grand Conseil Mondial des Clowns est là ! Elle se déroulera dans la cour du Centre du Guesclin, dans l’enceinte du Conseil départemental 79 et dans la cour du CSC Grand Nord.

Cet évènement, soutenu par la Ville de Niort, vous permet de rencontrer pas moins de 70 artistes et compagnies venus de France et des quatre coins du monde !

Pour voir le programme complet, se référer au fichier pdf ou aller sur le site : festival-mondial-clown.com

Réservation en ligne possible jusqu’à la veille du festival, à minuit. Puis, sur le Village des clowns dès le vendredi 16 juin..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Cour du Centre Du Guesclin Place Chanzy

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The 11th edition of the Très Grand Conseil Mondial des Clowns is here! It will take place in the courtyard of the Centre du Guesclin, in the Conseil départemental 79 and in the courtyard of the CSC Grand Nord.

This event, supported by the City of Niort, allows you to meet no less than 70 artists and companies from France and all over the world!

To see the complete program, please refer to the pdf file or go to the website : festival-mondial-clown.com

Online reservations are possible until midnight the day before the festival. Then, in the Clown Village starting Friday, June 16.

¡Ya está aquí la 11ª edición del Consejo Mundial de Payasos! Tendrá lugar en el patio del Centre du Guesclin, en los locales del Conseil départemental 79 y en el patio del CSC Grand Nord.

Este acontecimiento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Niort, le permitirá conocer a no menos de 70 artistas y compañías de Francia y de todo el mundo

Para consultar el programa completo, consulte el archivo pdf o visite la página web: festival-mondial-clown.com

Posibilidad de reserva en línea hasta medianoche del día anterior al festival. Después, en el Clown Village a partir del viernes 16 de junio.

Die 11. Ausgabe des Très Grand Conseil Mondial des Clowns ist da! Sie findet im Hof des Centre du Guesclin, auf dem Gelände des Conseil départemental 79 und im Hof des CSC Grand Nord statt.

Bei dieser Veranstaltung, die von der Stadt Niort unterstützt wird, können Sie nicht weniger als 70 Künstler und Kompanien aus Frankreich und der ganzen Welt treffen!

Das vollständige Programm finden Sie in der pdf-Datei oder auf der Website: festival-mondial-clown.com

Online-Reservierungen sind bis zum Vorabend des Festivals um Mitternacht möglich. Dann im Clownsdorf ab Freitag, dem 16. Juni.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Niort Marais Poitevin