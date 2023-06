Atelier « Le Jardin des enfants » Niort, 10 juin 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Dans le cadre du programme des animations Jardin au naturel, venez participer à l’atelier animé par Vent d’Ouest et Amandine Geers : « Le jardin des enfants ». Organisé le 10 juin de 14h30 à 16h30, il est gratuit et ouvert aux enfants dès l’âge de 6 ans.

L’atelier « Le jardin des enfants » ou comment faire du jardin un lieu d’aventures ? En famille ou en autonomie, faisons du jardin une expérience unique !

Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de l’inscription. Nombre de places limité / inscription obligatoire.

Inscription possible sur https://cdn.vivre-a-niort.com/actualites/agenda/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-le-jardin-des-enfants/index.html.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 16:30:00. EUR.

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Jardin au naturel program, come and take part in a workshop led by Vent d’Ouest and Amandine Geers: « Le jardin des enfants ». Held on June 10 from 2:30 to 4:30 pm, it’s free and open to children aged 6 and over.

The « Children’s garden » workshop or how to turn the garden into a place of adventure? As a family or on your own, let’s make the garden a unique experience!

Meeting points will be specified when you register. Limited number of places / registration required.

Registration possible on https://cdn.vivre-a-niort.com/actualites/agenda/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-le-jardin-des-enfants/index.html

En el marco del programa Jardin au naturel, participe en el taller de Vent d’Ouest y Amandine Geers: « Le jardin des enfants ». Se celebrará el 10 de junio de 14.30 a 16.30 h. Es gratuito y está abierto a niños a partir de 6 años.

El taller « El jardín de los niños » o ¿cómo convertir el jardín en un lugar de aventuras? En familia o solo, ¡hagamos del jardín una experiencia única!

Los puntos de encuentro se especificarán en el momento de la inscripción. Número de plazas limitado / inscripción obligatoria.

Inscripción posible en https://cdn.vivre-a-niort.com/actualites/agenda/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-le-jardin-des-enfants/index.html

Nehmen Sie im Rahmen des Animationsprogramms « Jardin au naturel » an einem von Vent d’Ouest und Amandine Geers geleiteten Workshop teil: « Le jardin des enfants » (Der Garten der Kinder). Der Workshop findet am 10. Juni von 14:30 bis 16:30 Uhr statt. Er ist kostenlos und für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Der Workshop « Der Garten der Kinder » oder wie man aus dem Garten einen Ort der Abenteuer macht? Ob mit der Familie oder selbstständig, machen wir den Garten zu einem einzigartigen Erlebnis!

Die Treffpunkte werden Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt. Begrenzte Anzahl an Plätzen / Anmeldung erforderlich.

Anmeldung möglich unter https://cdn.vivre-a-niort.com/actualites/agenda/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-le-jardin-des-enfants/index.html

