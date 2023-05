Meeting de Niort 2023 Avenue de la Venise Verte, 7 juin 2023, Niort.

Ce grand meeting sportif, organisé par le Stade Niort Athlétisme, accueillera des athlètes des différentes ligues de l’Ouest de la France.

Au programme : saut en hauteur/longueur/triple, perches, javelot, courses, haies…

Engagements en ligne avant le 5 juin à 20h..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . .

Avenue de la Venise Verte Stade René-Gaillard

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This great sports meeting, organized by the Stade Niort Athlétisme, will welcome athletes from different leagues of the West of France.

On the program: high jump/long jump/triple jump, poles, javelin, races, hurdles…

Online registration before June 5th at 8pm.

Este gran encuentro deportivo, organizado por el Stade Niort Athlétisme, acogerá a atletas de diversas ligas del oeste de Francia.

En el programa: salto de altura/longitud/triple salto, pértiga, jabalina, carreras, vallas…

Inscripciones en línea antes del 5 de junio a las 20h.

Bei diesem großen Sportmeeting, das von Stade Niort Athlétisme organisiert wird, werden Athleten aus den verschiedenen Ligen Westfrankreichs teilnehmen.

Auf dem Programm stehen Hoch-/Weit-/Dreisprung, Stabhochsprung, Speerwurf, Läufe, Hürden…

Online-Anmeldungen bis zum 5. Juni um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Niort Marais Poitevin