Cirque en scène 30 chemin des Coteaux de Ribray, 3 juin 2023, Niort.

La traditionnelle fête de fin d’année de Crique en Scène se déroulera sous le chapiteau du Fil Rouge à Niort.

• Au programme :

– Samedi 3 juin : Bricol’apéro pour l’installation de la fête.

– Dimanche 4 juin : Journée petite enfance qui débutera avec un pique-nique partagé à 12h30 et qui se conclura avec le spectacle Exélixi.

– Vendredi 9 juin : 8 spectacles sont programmés de 10h jusqu’à 21h30.

– Samedi 10 juin : 6 spectacles sont programmés de 15h jusqu’à 21h.

– Dimanche 11 juin : 7 spectacles sont programmés de 11h à 18h30, avec la clôture de la fête.

Plus de détail sur le programme : cirque-scene.fr

Réservations sur helloasso.com.

2023-06-03

30 chemin des Coteaux de Ribray Cirque en Scène

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The traditional end of year party of Crique en Scène will take place under the big top of the Fil Rouge in Niort.

? On the program:

– Saturday June 3: Bricol’apéro for the installation of the party.

– Sunday June 4th : Day for children which will begin with a shared picnic at 12:30 pm and will conclude with the Exélixi show.

– Friday, June 9: 8 shows are scheduled from 10am to 9:30pm.

– Saturday June 10th : 6 shows are scheduled from 3pm to 9pm.

– Sunday, June 11: 7 shows are scheduled from 11am to 6:30pm, with the closing of the festival.

More details on the program: cirque-scene.fr

Reservations on helloasso.com

La tradicional fiesta de fin de año de Crique en Scène tendrá lugar bajo la carpa del Fil Rouge de Niort.

? En el programa:

– Sábado 3 de junio: Bricol’apéro para la instalación de la fiesta.

– Domingo 4 de junio: Jornada de la Primera Infancia que comenzará con un picnic compartido a las 12.30 h y finalizará con el espectáculo Exélixi.

– Viernes 9 de junio: 8 espectáculos programados de 10.00 a 21.30 h.

– Sábado 10 de junio: 6 espectáculos programados de 15.00 a 21.00 h.

– Domingo 11 de junio: 7 espectáculos programados de 11.00 a 18.30 h, con la clausura del festival.

Más información sobre el programa: cirque-scene.fr

Reservas en helloasso.com

Die traditionelle Jahresabschlussfeier von Crique en Scène findet im Festzelt des Fil Rouge in Niort statt.

? Auf dem Programm stehen :

– Samstag, 3. Juni: Bricol’apéro für die Einrichtung des Festes.

– Sonntag, 4. Juni: Kleinkindertag, der mit einem gemeinsamen Picknick um 12:30 Uhr beginnt und mit der Aufführung Exélixi endet.

– Freitag, 9. Juni: 8 Aufführungen sind von 10 Uhr bis 21.30 Uhr geplant.

– Samstag, 10. Juni: 6 Aufführungen sind von 15 Uhr bis 21 Uhr geplant.

– Sonntag, 11. Juni: 7 Vorstellungen von 11 Uhr bis 18.30 Uhr, mit dem Abschluss des Festes.

Weitere Einzelheiten zum Programm: cirque-scene.fr

Reservierungen unter helloasso.com

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Niort Marais Poitevin