Le Camji – programmation de Juin 2023 3 rue de l’Ancien Musée, 2 juin 2023, Niort.

Le 2 juin à 20h30 : Soirée concert par Meul et Laetitia Shériff

Le 3 juin à 21h : Soirée concert dans le cadre du festival « A 2 bulles » et « La Dynamo » par Epiq, Gendarmery et Cheb Shata

Le 7 juin à 19h30 : Soirée du conservatoire Auguste Tolbecque et Sunny Legacy

Le 9 juin à 20h30 : Soirée concert par Maya Kamaty et Ariel Tintar

Le 21 juin à 19h : Fête de la musique

Le programme complet et détaillé sur www.moulinduroc.asso.fr

Renseignements et réservations au 05.49.17.50.45. ou sur www.camji.com.

3 rue de l’Ancien Musée Le Camji

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



June 2 at 8:30 p.m.: Concert evening by Meul and Laetitia Shériff

June 3rd at 9pm: Concert evening as part of the « A 2 bulles » and « La Dynamo » festival by Epiq, Gendarmery and Cheb Shata

June 7 at 7:30 pm: Evening of the conservatory Auguste Tolbecque and Sunny Legacy

June 9 at 8:30 pm: Concert evening by Maya Kamaty and Ariel Tintar

June 21 at 7:00 pm : Music Festival

The complete and detailed program on www.moulinduroc.asso.fr

Information and reservations at 05.49.17.50.45. or on www.camji.com

2 de junio a las 20.30 h: velada concierto de Meul y Laetitia Shériff

3 de junio a las 21:00 h: velada concierto en el marco del festival « A 2 bulles » y « La Dynamo » a cargo de Epiq, Gendarmery y Cheb Shata

7 de junio a las 19:30 h: velada del Conservatorio Auguste Tolbecque con Sunny Legacy

9 de junio a las 20.30 h: velada concierto de Maya Kamaty y Ariel Tintar

21 de junio a las 19:00 h: Fiesta de la música

Programa completo y detallado en www.moulinduroc.asso.fr

Información y reservas en el 05.49.17.50.45. o en www.camji.com

Am 2. Juni um 20:30 Uhr: Konzertabend mit Meul und Laetitia Shériff

Am 3. Juni um 21 Uhr: Konzertabend im Rahmen des Festivals « A 2 bulles » und « La Dynamo » von Epiq, Gendarmery und Cheb Shata

Am 7. Juni um 19.30 Uhr: Abend des Konservatoriums Auguste Tolbecque und Sunny Legacy

9. Juni um 20.30 Uhr: Konzertabend von Maya Kamaty und Ariel Tintar

Am 21. Juni um 19 Uhr: Musikfest

Das vollständige und detaillierte Programm unter www.moulinduroc.asso.fr

Auskünfte und Reservierungen unter 05.49.17.50.45. oder www.camji.com

