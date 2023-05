Mini-Festival de La Dynamo 3 Rue de l’Ancien Musée, 31 mai 2023, Niort.

La nouvelle édition du Mini-festival de La Dynamo aura lieu les 1, 2 et 3 juin, mais aussi les 31 mai (warm up) et 4 juin (bonus).

Sur la liste :

Crazy Tempo / Odo / Sourdurent / Laetitia Shériff / Meule / Cadi et Stéphane / PLF / Les filles de l’ouest / Chien pourri / Mathieu Boogaerts / Balladur / Radical Kitten / Gendarmery / Epic / Cheb Shata’ / Silent Bob / Cabane / Atelier Javhadou / Palmo Shanti / La Voix Plume / Radio Pinpon / Niort en Bulles / Jazz à Poitiers.

Concerts dehors, dedans, au Camji, dans un Temple ou chez l’habitant, massages parents-enfants, circle song, Yoga musical, sieste musicale…

Source : Facebook de l’association La Dynamo.

2023-05-31 à ; fin : 2023-06-04

3 Rue de l’Ancien Musée Le Camji

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The new edition of La Dynamo’s Mini-festival will take place on June 1, 2 and 3, but also on May 31 (warm up) and June 4 (bonus).

On the list :

Crazy Tempo / Odo / Sourdurent / Laetitia Shériff / Meule / Cadi et Stéphane / PLF / Les filles de l’ouest / Chien pourri / Mathieu Boogaerts / Balladur / Radical Kitten / Gendarmery / Epic / Cheb Shata’ / Silent Bob / Cabane / Atelier Javhadou / Palmo Shanti / La Voix Plume / Radio Pinpon / Niort en Bulles / Jazz in Poitiers.

Concerts outside, inside, at the Camji, in a Temple or at the inhabitant’s house, parents-children massages, circle song, musical Yoga, musical siesta…

Source : Facebook of the association La Dynamo

La nueva edición del minifestival de La Dynamo tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de junio, pero también el 31 de mayo (calentamiento) y el 4 de junio (bono).

En la lista

Crazy Tempo / Odo / Sourdurent / Laetitia Shériff / Meule / Cadi et Stéphane / PLF / Les filles de l’ouest / Chien pourri / Mathieu Boogaerts / Balladur / Radical Kitten / Gendarmery / Epic / Cheb Shata’ / Silent Bob / Cabane / Atelier Javhadou / Palmo Shanti / La Voix Plume / Radio Pinpon / Niort en Bulles / Jazz à Poitiers.

Conciertos al aire libre, en el interior, en el Camji, en un Templo o en casa del habitante, masajes padres-hijos, canto en círculo, Yoga musical, siesta musical…

Fuente: Facebook de la asociación La Dynamo

Die neue Ausgabe des Mini-Festivals von La Dynamo findet am 1., 2. und 3. Juni statt, aber auch am 31. Mai (warm up) und 4. Juni (Bonus).

Auf der Liste stehen:

Crazy Tempo / Odo / Sourdurent / Laetitia Shériff / Meule / Cadi et Stéphane / PLF / Les filles de l’ouest / Chien pourri / Mathieu Boogaerts / Balladur / Radical Kitten / Gendarmery / Epic / Cheb Shata’ / Silent Bob / Cabane / Atelier Javhadou / Palmo Shanti / La Voix Plume / Radio Pinpon / Niort en Bulles / Jazz à Poitiers.

Konzerte draußen, drinnen, im Camji, in einem Tempel oder bei einer Privatperson, Eltern-Kind-Massagen, Circle Song, musikalisches Yoga, musikalische Siesta…

Quelle: Facebook des Vereins La Dynamo

