Cinema for change : Projection en plein air de courts métrages Place du Donjon, 27 mai 2023, Niort.

Projection en plein air des courts métrages lauréats des prix Jeunesse du festival Cinema For Change, en présence du créateur du festival, Marc Obéron. Vous pourrez aussi visionner des courts métrages tournés par des élèves niortais.

Cette soirée vous donnera l’occasion de vous sensibiliser au développement durable grâce à des jeux surprises.

(La projection initialement programmé au 22 avril mais est reportée au 27mai, jour de la Fête de la nature.).

Place du Donjon Rue du Guesclin

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open-air screening of the winning short films of the Cinema For Change Youth Awards, in the presence of the festival’s creator, Marc Obéron. You will also be able to watch short films made by students from Niort.

This evening will give you the opportunity to become aware of sustainable development through surprise games.

(The screening was initially scheduled for April 22 but has been postponed to May 27, the day of the Fête de la nature)

Proyección al aire libre de los cortometrajes ganadores de los premios para jóvenes Cinema For Change, en presencia del creador del festival, Marc Obéron. También podrá ver cortometrajes realizados por estudiantes de Niort.

Esta velada le brindará la oportunidad de sensibilizarse con el desarrollo sostenible a través de juegos sorpresa.

(La proyección estaba prevista inicialmente para el 22 de abril, pero se ha aplazado al 27 de mayo, día de la Fiesta de la Naturaleza)

Open-Air-Vorführung der Kurzfilme, die die Jugendpreise des Festivals Cinema For Change gewonnen haben, in Anwesenheit des Gründers des Festivals, Marc Obéron. Sie können sich auch Kurzfilme ansehen, die von Schülern aus Nantes gedreht wurden.

An diesem Abend haben Sie die Gelegenheit, sich mithilfe von Überraschungsspielen für nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren.

(Die Vorführung war ursprünglich für den 22. April geplant, wurde aber auf den 27. Mai, den Tag des Naturfestes, verschoben)

