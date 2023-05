Sainte-Pezenne dévoile ses archives Archives municipales, 22 mai 2023, Niort.

Les archives de l’ancienne commune de Sainte-Pezenne, conservées aux archives municipales de Niort, ont été classées. C’est l’occasion, pour le service des archives municipales de la ville de Niort, de proposer une présentation de ce classement et des archives.

• 22 mai à 18h à la Salle des fête de Sainte-Pezenne :

– Réunion de présentation des archives de Sainte-Pezenne au conseil de quartier (séance publique)

• 1er juin 10h-12h, 5 juin 14h-16h, 8 juin 10h-12h aux Archives municipales, place Martin-Bastard:

– Découverte des archives municipales

– Présentation du fonds de Sainte-Pezenne

– Atelier d’initiation à la recherche

– Jeu autour des archives

Cet évènement est organisé en partenariat avec les archives municipales de Niort et le service Vie participative de la ville de Niort.

Gratuit sur inscription : 05 49 78 74 42 // manon.mathe@mairie-niort.fr

Source : vivre-a-niort.com.

Archives municipales Place Martin-Bastard

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The archives of the former commune of Sainte-Pezenne, kept in the municipal archives of Niort, have been classified. This is the occasion for the municipal archives of the city of Niort to propose a presentation of this classification and of the archives.

? May 22 at 6 pm at the Salle des fêtes of Sainte-Pezenne:

– Meeting to present the Sainte-Pezenne archives to the district council (public session)

? June 1st 10am-12pm, June 5th 2pm-4pm, June 8th 10am-12pm at the Municipal Archives, place Martin-Bastard:

– Discovery of the municipal archives

– Presentation of the Sainte-Pezenne collection

– Introduction to research workshop

– Game around the archives

This event is organized in partnership with the municipal archives of Niort and the participative life service of the city of Niort.

Free on registration: 05 49 78 74 42 // manon.mathe@mairie-niort.fr

Source : vivre-a-niort.com

Los archivos del antiguo municipio de Sainte-Pezenne, conservados en los archivos municipales de Niort, han sido clasificados. Esta es una oportunidad para que el departamento de archivos municipales de la ciudad de Niort presente esta clasificación y los archivos.

? 22 de mayo a las 18.00 h en la Salle des fêtes de Sainte-Pezenne:

– Reunión de presentación de los archivos de Sainte-Pezenne al consejo de distrito (reunión pública)

? 1 de junio de 10:00 a 12:00 h, 5 de junio de 14:00 a 16:00 h, 8 de junio de 10:00 a 12:00 h en los Archivos Municipales, place Martin-Bastard:

– Descubrimiento de los archivos municipales

– Presentación de los fondos de Sainte-Pezenne

– Taller de introducción a la investigación

– Juego sobre los archivos

Este evento está organizado en colaboración con los archivos municipales de Niort y el departamento de vida participativa del Ayuntamiento de Niort.

Inscripción gratuita: 05 49 78 74 42 // manon.mathe@mairie-niort.fr

Fuente : vivre-a-niort.com

Die Archive der ehemaligen Gemeinde Sainte-Pezenne, die im Stadtarchiv von Niort aufbewahrt werden, wurden klassifiziert. Dies ist die Gelegenheit für das Stadtarchiv der Stadt Niort, eine Präsentation dieser Klassifizierung und des Archivs anzubieten.

? 22. Mai um 18 Uhr in der Festhalle von Sainte-Pezenne :

– Sitzung zur Vorstellung des Archivs von Sainte-Pezenne im Stadtteilrat (öffentliche Sitzung)

? 1. Juni 10h-12h, 5. Juni 14h-16h, 8. Juni 10h-12h im Stadtarchiv, Place Martin-Bastard:

– Entdeckung des Stadtarchivs

– Vorstellung des Fonds von Sainte-Pezenne

– Workshop zur Einführung in die Recherche

– Spiel rund um das Archiv

Diese Veranstaltung wird in Partnerschaft mit dem Stadtarchiv von Niort und der Abteilung Vie participative der Stadt Niort organisiert.

Kostenlos mit Anmeldung: 05 49 78 74 42 // manon.mathe@mairie-niort.fr

Quelle: vivre-a-niort.com

