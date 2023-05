Repair café 34 Rue de la Tour Chabot, 20 mai 2023, Niort.

Ne jetez pas votre matériel cassé, amenez le au Repair Café du CSC Du Parc, les samedis 20 mai et 17 juin !

Ordinateur, cafetière, aspirateur, machine à coudre, meuble, jouet, couture… le personnel réparera gratuitement !

Pas de gros électroménager ni de matériel d’hygiène.

Pour l’informatique, pensez à avoir vos mots de passe si besoin.

Amenez les pièces détachées de rechange..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 13:00:00. EUR.

34 Rue de la Tour Chabot CSC du Parc

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Don’t throw away your broken equipment, bring it to the Repair Café at CSC Du Parc on Saturday, May 20 and June 17!

Computer, coffee maker, vacuum cleaner, sewing machine, furniture, toys, sewing… the staff will repair for free!

No large appliances or hygiene equipment.

For computers, remember to have your passwords if needed.

Bring spare parts.

No tire sus aparatos rotos, ¡llévelos al Repair Café del CSC Du Parc el sábado 20 de mayo y el sábado 17 de junio!

Ordenador, cafetera, aspiradora, máquina de coser, muebles, juguetes, costura… ¡el personal lo reparará gratis!

No se admiten grandes electrodomésticos ni aparatos de higiene.

Para los ordenadores, no olvide tener sus contraseñas en caso necesario.

Traiga piezas de repuesto.

Werfen Sie Ihre kaputten Geräte nicht weg, sondern bringen Sie sie zum Repair Café des CSC Du Parc am Samstag, den 20. Mai und 17. Juni!

Computer, Kaffeemaschine, Staubsauger, Nähmaschine, Möbel, Spielzeug, Nähen… das Personal repariert kostenlos!

Keine großen Elektrogeräte oder Hygienematerial.

Bei Computern denken Sie daran, Ihre Passwörter dabei zu haben, wenn Sie sie brauchen.

Bringen Sie Ersatzteile mit.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Niort Marais Poitevin