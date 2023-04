Seconde édition de Niort Japan Pop Show 6 Rue Archimède, 13 mai 2023, Niort.

Niort Japan Pop Show est une convention axée autour de la culture japonaise et plus largement de la pop culture, des jeux vidéo, du manga, du cosplay, de la gastronomie et du tatouage.

Programme :

Une surface de 15.000 m2

Des défilés

Des ateliers

Des conférences

Des expositions

Des points de restauration traditionnelle

De nombreuses animations

De nombreux artistes seront présents durant les deux jours de convention !

Le programme est disponible en pièce jointe..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 19:00:00. EUR.

6 Rue Archimède Parc expo de Noron

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Niort Japan Pop Show is a convention focused on Japanese culture and more broadly on pop culture, video games, manga, cosplay, gastronomy and tattooing.

Program:

A surface of 15.000 m2

Fashion shows

Workshops

Conferences

Exhibitions

Traditional food outlets

Many animations

Many artists will be present during the two days of the convention!

The program is available in attachment.

Niort Japan Pop Show es una convención centrada en la cultura japonesa y, más ampliamente, en la cultura pop, los videojuegos, el manga, el cosplay, la gastronomía y el tatuaje.

Programa :

Una superficie de 15.000 m2

Desfiles de moda

Talleres

Conferencias

Exposiciones

Puntos de venta de comida tradicional

Numerosas animaciones

¡Muchos artistas estarán presentes durante los dos días de la convención!

El programa está disponible en archivo adjunto.

Niort Japan Pop Show ist eine Convention, die sich um die japanische Kultur und im weiteren Sinne um Popkultur, Videospiele, Manga, Cosplay, Gastronomie und Tattoos dreht.

Programm :

Eine Fläche von 15.000 m2

Modenschauen

Workshops

Konferenzen

Ausstellungen

Traditionelle Verpflegungsstellen

Zahlreiche Animationen

Zahlreiche Künstler werden während der beiden Tage der Convention anwesend sein!

Das Programm finden Sie im Anhang.

