Troc Fringues de La Dynamo 25 Rue Perrière, 13 mai 2023, Niort.

L’association La Dynamo est heureuse de vous informer d’un prochain Troc fringues, le samedi 13 mai, de 10h à 18h.

Cet évènement se déroulera dans un jardin près de la Colline St André au 25 rue Perrière (repli en intérieur au 21 rue Perrière en cas de mauvais temps).

Il y aura aussi, durant la journée, un « happening couture » (atelier upcycling couture).

• Comment y accéder:

– Parking Place Chanzy.

– Arrêt Chanzy de la navette Tanlib.

Petite restauration sur place..

25 Rue Perrière

Niort 79000



The association La Dynamo is happy to inform you of a next Clothes Barter, on Saturday May 13th, from 10am to 6pm.

This event will take place in a garden near the Colline St André at 25 rue Perrière (indoor location at 21 rue Perrière in case of bad weather).

There will also be, during the day, a « happening couture » (upcycling couture workshop).

? How to get there:

– Parking Place Chanzy.

– Chanzy stop of the Tanlib shuttle.

Small restaurant on the spot.

La asociación La Dynamo tiene el placer de informarle de la próxima edición de Clothing Troc, el sábado 13 de mayo, de 10.00 a 18.00 horas.

Este evento tendrá lugar en un jardín cerca de la Colline St André en 25 rue Perrière (lugar cubierto en 21 rue Perrière en caso de mal tiempo).

También habrá un « happening couture » (taller de « upcycling couture ») durante el día.

? Cómo llegar:

– Aparcamiento de la plaza Chanzy.

– Parada Chanzy del autobús lanzadera Tanlib.

Pequeño restaurante en el lugar.

Der Verein La Dynamo freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass am Samstag, den 13. Mai, von 10.00 bis 18.00 Uhr ein nächster Kleidertausch stattfinden wird.

Die Veranstaltung findet in einem Garten in der Nähe des Colline St André in der Rue Perrière 25 statt (bei schlechtem Wetter können Sie sich in die Rue Perrière 21 zurückziehen).

Im Laufe des Tages wird es auch ein « Couture-Happening » geben (Upcycling-Couture-Workshop).

? Wie Sie dorthin gelangen:

– Parkplatz Place Chanzy.

– Haltestelle Chanzy des Pendelbusses Tanlib.

Kleine Restauration vor Ort.

