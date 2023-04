Concert de l’ensemble vocal « Oriana » 1 Rue de la Cure, 29 avril 2023, Niort.

Le week-end du 1er mai, l’ensemble vocal Oriana reçoit, à la suite d’un échange en 2019, le chœur portugais Divo Canto. Les 2 chœurs seront reçus à la mairie de Niort par M Le Maire le samedi 29 à 11h.

Deux concerts seront donnés à l’occasion : le samedi 29 avril à Notre-Dame de Niort à 20h30 et un autre dans l’abbatiale de Celles sur Belle le dimanche 30 à 17h.

Renseignements : 06 74 63 42 19

Ou sur www.ensemble-vocal-oriana.com

Entrée : 12€, gratuit -18 ans et chômeurs.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

1 Rue de la Cure Eglise Notre Dame

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the weekend of May 1st, the vocal ensemble Oriana receives, following an exchange in 2019, the Portuguese choir Divo Canto. The 2 choirs will be received at the town hall of Niort by the Mayor on Saturday 29 at 11 am.

Two concerts will be given on this occasion: Saturday, April 29 at Notre-Dame de Niort at 8:30 pm and another in the abbey church of Celles sur Belle on Sunday, April 30 at 5 pm.

Information : 06 74 63 42 19

Or on www.ensemble-vocal-oriana.com

Entrance fee : 12?, free -18 years old and unemployed

El fin de semana del 1 de mayo, el conjunto vocal Oriana recibirá al coro portugués Divo Canto, tras un intercambio en 2019. Los dos coros serán recibidos en el ayuntamiento de Niort por el alcalde el sábado 29 a las 11h.

En esta ocasión se ofrecerán dos conciertos: el sábado 29 de abril en Notre-Dame de Niort a las 20.30 horas y otro en la iglesia abacial de Celles sur Belle el domingo 30 a las 17.00 horas.

Información: 06 74 63 42 19

O en www.ensemble-vocal-oriana.com

Entrada: 12?, gratuita para menores de 18 años y desempleados

Am Wochenende des 1. Mai empfängt das Vokalensemble Oriana nach einem Austausch im Jahr 2019 den portugiesischen Chor Divo Canto. Die beiden Chöre werden am Samstag, den 29. um 11 Uhr im Rathaus von Niort von M Le Maire empfangen.

Aus diesem Anlass werden zwei Konzerte gegeben: am Samstag, den 29. April in Notre-Dame de Niort um 20:30 Uhr und ein weiteres in der Abteikirche von Celles sur Belle am Sonntag, den 30. April um 17:00 Uhr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 06 74 63 42 19

Oder auf www.ensemble-vocal-oriana.com

Eintritt: 12 ?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren und Arbeitslose

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Niort Marais Poitevin