Foire de Niort 2023 6 Rue Archimède, 28 avril 2023, Niort.

La Foire de Niort revient en 2023 pour sa 100eme édition !

Rendez-vous du 28 avril au 02 mai 2023 pour 5 jours de fête au Parc des Expositions de Niort-Noron !

Au programme :

150 exposants : Espaces Habitat, Véhicules, Loisirs et Bien-être, Institutions et Associations, Gastronomie et Agriculture

Concerts à 20h00 vendredi 28 avril, samedi 29 avril, dimanche 30 avril et lundi 1er mai

Dîner spectacle le samedi 29 avril à 19h00

Exposition de voitures anciennes

Exposition de vieux tracteurs

Balade à poney, calèche, graffeur…

Mini-ferme

Sculpteur à la tronçonneuse

Activités avec les associations : Maison des Associations, Cirque en Scène, Club Canin Niortais, Asso BMX Niortais, Niort Rugby Club…

Horaires : Vendredi 28 avril au Lundi 1er mai : 10h00 à 20h00 – Restauration et concert jusqu’à 22h00

Mardi 2 mai : 10h00 à 18h00

Entrée gratuite les 5 jours.

6 Rue Archimède Parc des expositions de Noron

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Niort Fair returns in 2023 for its 100th edition!

See you from April 28th to May 2nd 2023 for 5 days of celebration at the Niort-Noron Exhibition Center!

On the program :

150 exhibitors: Housing, Vehicles, Leisure and Wellness, Institutions and Associations, Gastronomy and Agriculture

Concerts at 8:00 pm on Friday April 28, Saturday April 29, Sunday April 30 and Monday May 1

Dinner and show on Saturday, April 29 at 7:00 pm

Exhibition of old cars

Exhibition of old tractors

Pony ride, horse-drawn carriage, graffiti artist?

Mini-farm

Sculptor with a chainsaw

Activities with associations: Maison des Associations, Cirque en Scène, Club Canin Niortais, Asso BMX Niortais, Niort Rugby Club?

Schedules : Friday April 28th to Monday May 1st : 10:00 am to 8:00 pm ? Catering and concert until 22:00

Tuesday May 2nd : 10:00 am to 6:00 pm

Free entrance the 5 days

La Feria de Niort vuelve en 2023 para celebrar su 100ª edición

Nos vemos del 28 de abril al 2 de mayo de 2023 en 5 días de fiesta en el recinto ferial de Niort-Noron

En el programa:

150 expositores : Vivienda, Vehículos, Ocio y Bienestar, Instituciones y Asociaciones, Gastronomía y Agricultura

Conciertos a las 20.00 h el viernes 28 de abril, el sábado 29 de abril, el domingo 30 de abril y el lunes 1 de mayo

Cena-espectáculo el sábado 29 de abril a las 19.00 horas

Exposición de coches antiguos

Exposición de tractores antiguos

Paseos en poni, coche de caballos, grafitero..

Minigranja

Escultor con motosierra

Actividades con asociaciones: Maison des Associations, Cirque en Scène, Club Canin Niortais, Asso BMX Niortais, Niort Rugby Club?

Horario de apertura: del viernes 28 de abril al lunes 1 de mayo: de 10.00 a 20.00 h ? Catering y concierto hasta las 22 h

Martes 2 de mayo: de 10.00 a 18.00 h

Entrada gratuita los 5 días

Die Foire de Niort kehrt 2023 zu ihrer 100. Ausgabe zurück!

Wir sehen uns vom 28. April bis zum 02. Mai 2023 für 5 Tage auf dem Parc des Expositions de Niort-Noron!

Auf dem Programm stehen :

150 Aussteller : Bereiche Wohnen, Fahrzeuge, Freizeit und Wellness, Institutionen und Verbände, Gastronomie und Landwirtschaft

Konzerte um 20.00 Uhr Freitag, 28. April, Samstag, 29. April, Sonntag, 30. April und Montag, 1. Mai

Dinnershow am Samstag, den 29. April um 19.00 Uhr

Ausstellung von Oldtimern

Ausstellung von alten Traktoren

Ponyreiten, Kutschenfahrten, Graffiti-Künstler?

Mini-Bauernhof

Bildhauer mit der Kettensäge

Aktivitäten mit Vereinen: Maison des Associations, Cirque en Scène, Club Canin Niortais, Asso BMX Niortais, Niort Rugby Club?

Öffnungszeiten: Freitag, 28. April bis Montag, 1. Mai: 10.00 bis 20.00 Uhr ? Verpflegung und Konzert bis 22.00 Uhr

Dienstag, 2. Mai: 10.00 bis 18.00 Uhr

Freier Eintritt an allen 5 Tagen

