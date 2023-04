Théâtre: Thé à la menthe ou t’es citron ? 40 Rue de la Terraudière, 26 avril 2023, Niort.

La Compagnie de théâtre amateur des professeurs du lycée Saint-André à Niort vous présente une pièce de Danielle et Patrick Haudecoeur, mise en scène par Joël Picard.

3 représentations sont proposées les 26, 27 et 28 avril à 20h30 au Patronage Laïque à Niort.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

40 Rue de la Terraudière Patronage Laïque

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Compagnie de théâtre amateur des professeurs du lycée Saint-André in Niort presents a play by Danielle and Patrick Haudecoeur, directed by Joël Picard.

3 performances are proposed on April 26, 27 and 28 at 8:30 pm at the Patronage Laïque in Niort.

La Compagnie de théâtre amateur des professeurs du lycée Saint-André de Niort presenta una obra de Danielle y Patrick Haudecoeur, dirigida por Joël Picard.

se proponen 3 representaciones los días 26, 27 y 28 de abril a las 20.30 h en el Patronato Laico de Niort.

Die Amateurtheatergruppe der Lehrer des Lycée Saint-André in Niort präsentiert Ihnen ein Stück von Danielle und Patrick Haudecoeur, inszeniert von Joël Picard.

3 Aufführungen werden am 26., 27. und 28. April um 20.30 Uhr im Patronage Laïque in Niort angeboten.

