Festival CinéTalia 7 Avenue de la République, 25 avril 2023, Niort.

15 films italiens à l’affiche pendant 5 jours !

Festival CinéTalia du 25 au 29 avril 2023 avec des évènements et 15 films italiens à voir !

Pass CinéTalia à 48 euros soir 3 euros par film (pass à acheter directer aux caisses du cinéma)

Séance unique : 7,90 euros

Source: cgrcinemas.fr.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

7 Avenue de la République CGR

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



15 Italian films to be shown during 5 days!

CinéTalia Festival from April 25 to 29, 2023 with events and 15 Italian films to see!

CinéTalia pass at 48 euros evening 3 euros per film (pass to be bought directly at the cinema ticket office)

Single screening: 7,90 euros

Source: cgrcinemas.fr

15 películas italianas en cartelera durante 5 días

¡Festival CinéTalia del 25 al 29 de abril de 2023 con eventos y 15 películas italianas para ver!

Abono CinéTalia a 48 euros, 3 euros por película (abono a comprar directamente en la taquilla del cine)

Proyección individual: 7,90 euros

Fuente: cgrcinemas.fr

15 italienische Filme laufen 5 Tage lang!

CinéTalia Festival vom 25. bis 29. April 2023 mit Veranstaltungen und 15 italienischen Filmen zu sehen!

CinéTalia-Pass für 48 Euro abends 3 Euro pro Film (Pass direkt an der Kinokasse zu kaufen)

Einzelne Vorführung: 7,90 Euro

Quelle: cgrcinemas.de

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Niort Marais Poitevin