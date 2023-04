Spectacle de l’Equipe de France de patinage artistique à la patinoire de Niort. 103 Avenue de la Venise Verte, 24 avril 2023, Niort.

Actuellement en tournée dans toute la France, l’équipe de France de patinage artistique performera à la Patinoire de Niort lundi 24 avril à 20h00.

Avec Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissaud, Kévin Aymoz et Brian Joubert. Adam Siao Him Fa (champion d’Europe 2023), étant victime d’une blessure, ne pourra pas assurer le spectacle.

Renseignements et réservations sur : ffsg.org OU niortglace.assoconnect.com.

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 00:00:00. EUR.

103 Avenue de la Venise Verte Patinoire de Niort

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Currently on tour throughout France, the French figure skating team will perform at the Niort skating rink on Monday April 24 at 8:00 pm.

With Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron, Evgenia Lopareva and Geoffrey Brissaud, Kévin Aymoz and Brian Joubert. Adam Siao Him Fa (European champion 2023), being victim of an injury, will not be able to ensure the show.

Information and reservations on : ffsg.org OR niortglace.assoconnect.com

Actualmente de gira por Francia, el equipo francés de patinaje artístico actuará en el patinódromo de Niort el lunes 24 de abril a las 20:00 horas.

Con Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, Evgenia Lopareva y Geoffrey Brissaud, Kévin Aymoz y Brian Joubert. Adam Siao Him Fa (campeón de Europa 2023), víctima de una lesión, no podrá asegurar el espectáculo.

Información y reservas en: ffsg.org O niortglace.assoconnect.com

Die französische Eiskunstlaufmannschaft, die derzeit durch ganz Frankreich tourt, wird am Montag, den 24. April um 20.00 Uhr in der Eishalle von Niort auftreten.

Mit dabei sind Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, Evgenia Lopareva und Geoffrey Brissaud, Kévin Aymoz und Brian Joubert. Da Adam Siao Him Fa (Europameister 2023) eine Verletzung erlitten hat, kann er nicht für die Show sorgen.

Informationen und Reservierungen unter: ffsg.org ODER niortglace.assoconnect.com

