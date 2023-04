Fête des plantes « Printemps aux Jardins » 2023 Ferme communale de Chey, 22 avril 2023, Niort.

La Société d’Horticulture des Deux-Sèvres organise la « Fête des plantes – Printemps aux jardins » sur le thème “L’eau et la plante“.

Les exposants vous feront partager leur savoir-faire et leurs meilleurs conseils pour réaliser des espaces naturels. Vous trouverez des plantes, des décorations et des idées d’aménagement. Les conférenciers livreront leur savoir pour mieux gérer l’eau au jardin, éviter le dessèchement du sol, améliorer la perméabilité et la réserve en eau du sol… L’entrée à 3€ permet de participer au tirage des tombolas horaires et au super tirage de la fin du week-end. Restauration possible sur place.

Programme complet à retrouver sur le site internet : sh79.jimdofree.com

Source : vivre-a-niort.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 18:00:00. EUR.

Ferme communale de Chey Impasse de Chey

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Horticultural Society of Deux-Sèvres organizes the « Plant Festival – Spring in the Gardens » on the theme « Water and the plant ».

The exhibitors will share their know-how and their best advice to create natural spaces. You will find plants, decorations and design ideas. The speakers will share their knowledge on how to better manage water in the garden, avoid soil drying, improve soil permeability and water reserves… The 3? entrance fee allows you to participate in the hourly raffles and the super raffle at the end of the weekend. Catering possible on the spot.

Complete program to be found on the website : sh79.jimdofree.com

Source : vivre-a-niort

La Sociedad de Horticultura de Deux-Sèvres organiza la « Fiesta de las Plantas – Primavera en los Jardines » sobre el tema « El agua y la planta ».

Los expositores compartirán su saber hacer y sus mejores consejos para crear espacios naturales. Encontrará plantas, decoraciones e ideas de diseño. Los ponentes compartirán sus conocimientos sobre cómo gestionar mejor el agua en el jardín, evitar que el suelo se seque, mejorar la permeabilidad y la reserva de agua del suelo… La entrada de 3? da derecho a participar en los sorteos de cada hora y en el súper sorteo del final del fin de semana. Catering disponible in situ.

Programa completo en el sitio web: sh79.jimdofree.com

Fuente : vivre-a-niort

Die Société d’Horticulture des Deux-Sèvres organisiert das « Fête des plantes – Printemps aux jardins » (Pflanzenfest – Frühling in den Gärten) zum Thema « Wasser und Pflanze ».

Die Aussteller werden ihr Wissen und ihre besten Tipps zur Gestaltung natürlicher Lebensräume mit Ihnen teilen. Sie werden Pflanzen, Dekorationen und Gestaltungsideen finden. Die Referenten geben ihr Wissen weiter, um das Wasser im Garten besser zu verwalten, das Austrocknen des Bodens zu verhindern, die Durchlässigkeit und den Wasservorrat des Bodens zu verbessern… Der Eintrittspreis von 3? ermöglicht die Teilnahme an den stündlichen Verlosungen und der Superziehung am Ende des Wochenendes. Verpflegung vor Ort möglich.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Website: sh79.jimdofree.com

Quelle: vivre-a-niort

