Vacances aux musées – Mais à qui appartiennent ces œufs ? 28 Avenue de Limoges, 18 avril 2023, Niort.

À l’origine, pas de chocolat pour les œufs de Pâques, il s’agissait de vrais œufs de poules ! Alors viens tester à travers un parcours ludique une chasse aux vrais œufs !

Formes, couleurs, motifs, taille, poids… sauras-tu dénicher tous les indices pour obtenir une belle récompense chocolatée ?

10h30 : séance complète

Ajout d’une séance supplémentaire à 15h

Animation destinée au 3-5 ans

Goûter compris, sur réservation sur la billetterie en ligne du musée ou par téléphone..

2023-04-18

28 Avenue de Limoges Musée Bernard d’Agesci

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Originally, no chocolate for Easter eggs, they were real chicken eggs! So come and try out a fun hunt for real eggs!

Shapes, colors, patterns, size, weight? will you be able to find all the clues to get a nice chocolate reward?

10:30 am : full session

Additional session at 3pm

Animation for 3-5 years old

Snack included, on reservation on the online ticketing of the museum or by phone.

Originalmente, los huevos de Pascua no eran de chocolate, ¡sino de huevos de gallina de verdad! ¡Así que ven y prueba una divertida búsqueda de huevos de verdad!

Formas, colores, dibujos, tamaño, peso… ¿serás capaz de encontrar todas las pistas para conseguir una buena recompensa de chocolate?

10:30 h: sesión completa

Sesión adicional a las 15:00

Animación para niños de 3 a 5 años

Merienda incluida, previa reserva en el servicio de venta de entradas en línea del museo o por teléfono.

Ursprünglich waren die Ostereier nicht aus Schokolade, sondern aus echten Hühnereiern! Auf einem spielerischen Parcours kannst du dich auf die Jagd nach echten Eiern begeben

Form, Farbe, Muster, Größe, Gewicht… Kannst du alle Hinweise aufspüren, um eine schokoladige Belohnung zu erhalten?

10:30 Uhr: Vollständige Sitzung

Eine zusätzliche Sitzung um 15 Uhr

Animation für 3- bis 5-Jährige

Inklusive Imbiss, Reservierung über den Online-Ticketshop des Museums oder telefonisch möglich.

