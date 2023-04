Le dimanche au musée : Hubert-Sauzeau dévoilé… 26 avenue de Limoges, 16 avril 2023, Niort.

Visite guidée à deux voix de l’exposition

Ce peintre né à Prahecq au sein d’une famille saint-maixentaise étudie à Paris dans le creuset artistique du dernier tiers du 19e siècle. Éclectique, sa palette couvre une large production de portraits, de nus, de paysages, des natures mortes, des grands formats illustrant des scènes imaginées ou prises sur le vif. Il est aussi un conteur sincère des histoires humaines, d’évènements heureux ou malheureux, lié à son territoire et actif dans la préservation des particularités régionales tout en restant à l’affût de la modernité de son époque.

Guy Brangier, historien et ancien professeur au collège de Prahecq dialoguera avec une médiatrice des Musées de Niort pour vous évoquer la vie familiale, la formation artistique et le parcours étonnant du peintre Hubert-Sauzeau.

Dédicace du catalogue Hubert-Sauzeau dévoilé à la suite de la visite..

26 avenue de Limoges Musée Bernard d’Agesci

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the exhibition with two voices

This painter born in Prahecq to a family from Saint-Maixentaise studied in Paris in the artistic melting pot of the last third of the 19th century. Eclectic, his palette covers a large production of portraits, nudes, landscapes, still lifes, large formats illustrating scenes imagined or taken on the spot. He is also a sincere storyteller of human stories, of happy or unhappy events, linked to his territory and active in the preservation of regional particularities while remaining on the lookout for the modernity of his time.

Guy Brangier, historian and former teacher at Prahecq College, will talk with a mediator from the Niort Museums about the family life, the artistic training and the astonishing career of the painter Hubert-Sauzeau.

Signing of the Hubert-Sauzeau catalog unveiled after the visit.

Visita guiada a la exposición en ambos sentidos

Este pintor, nacido en Prahecq en el seno de una familia de Saint-Maixent, estudió en París en el crisol artístico del último tercio del siglo XIX. Su paleta ecléctica abarca una amplia gama de retratos, desnudos, paisajes, naturalezas muertas, grandes formatos que ilustran escenas imaginadas o vividas. También es un narrador sincero de historias humanas, de acontecimientos felices o desgraciados, vinculado a su territorio y activo en la preservación de las particularidades regionales, sin dejar de estar atento a la modernidad de su tiempo.

Guy Brangier, historiador y antiguo profesor del colegio Prahecq, conversará con un mediador de los Museos de Niort sobre la vida familiar, la formación artística y la sorprendente carrera del pintor Hubert-Sauzeau.

Firma del catálogo Hubert-Sauzeau desvelado tras la visita.

Zweistimmige Führung durch die Ausstellung

Der in Prahecq in einer Familie aus Saint-Maixentaise geborene Maler studierte in Paris im künstlerischen Schmelztiegel des letzten Drittels des 19. Seine eklektische Palette umfasst ein breites Spektrum an Porträts, Akten, Landschaften, Stillleben und großformatigen Bildern von Szenen, die er sich vorstellt oder die er aus dem Leben gegriffen hat. Er ist auch ein aufrichtiger Erzähler menschlicher Geschichten, glücklicher oder unglücklicher Ereignisse, der mit seiner Heimat verbunden ist und sich aktiv für die Bewahrung regionaler Besonderheiten einsetzt, dabei aber stets die Modernität seiner Zeit im Blick behält.

Guy Brangier, Historiker und ehemaliger Lehrer am Collège de Prahecq, wird im Dialog mit einer Vermittlerin der Museen von Niort das Familienleben, die künstlerische Ausbildung und den erstaunlichen Werdegang des Malers Hubert-Sauzeau erläutern.

Signieren Sie den Hubert-Sauzeau-Katalog, der im Anschluss an den Besuch enthüllt wird.

