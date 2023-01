Un atelier à distance pour vous accompagner dans la démarche de votre bilan carbone. CSC « les Chemins Blancs » Maison de Quartier St Florent, 25 mai 2023 20:30, Niort.

Jeudi 25 mai, 20h30 Sur place Inscription obligatoire à contact@upniort.fr https://www.upniort.fr, contact@upniort.fr

Atelier en ligne animé par Boris GERMES, membre des Shifters.

Plusieurs outils ou application existent pour permettre à chacun de faire son bilan carbone.

À l’UPN nous souhaitons vous accompagner au mieux dans la compréhension de votre empreinte carbone ! C’est pourquoi nous avons choisi MyCO2 qui propose un accompagnement personnalisé.

Sans aide, vous risquez de passer à côté de l’intérêt de MyCO2, à savoir la pédagogie et les allers-retours entre l’individuel et le collectif. Sur le modèle de la fresque du climat, nous pensons que l’expérience humaine est bien plus impactante qu’un outil carbone utilisé en solitaire.

Venez confronter vos connaissances, vos doutes et vos certitudes avec notre compréhension du sujet carbone lors de cet atelier gratuit ! Nous vous guiderons notamment pour mesurer votre empreinte carbone, mais l’atelier MyCO2 ne se limitera pas à la mesure ! Pendant l’atelier, nous allons vous inviter à prendre conscience de vos choix de vie, quotidiens ou de long terme, avec une approche personnalisée et accessible.

Les objectifs de MyCO2 sont multiples :

• comprendre facilement quels sont les principaux postes de son empreinte carbone (et ainsi focaliser son attention sur ceux-ci et non sur des postes non significatifs)

• découvrir dès la phase de diagnostic quelles sont les alternatives permettant de réduire son empreinte carbone

• prendre conscience de la diminution annuelle nécessaire au respect de l’accord de Paris

• choisir des leviers d’actions pertinents car adaptés à mes usages, en respectant mes priorités

• s’engager collectivement pour le climat, pour se rapprocher du point de bascule nécessaire à une transformation de la société

Cet atelier est conduit en intégrant un côté ludique. Son approche est collective et non culpabilisante !

CSC « les Chemins Blancs » Maison de Quartier St Florent 189 avenue de St Jean d’Angély 79000 Niort 79000 Niort La Burgonce Deux-Sèvres

jeudi 25 mai – 20h30 à 22h30