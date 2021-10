Niort CHAPITEAU CIRCABARET - NIORT Deux-Sèvres, Niort CIRCABARET à NIORT CHAPITEAU CIRCABARET – NIORT Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

CIRCABARET à NIORT CHAPITEAU CIRCABARET – NIORT, 12 novembre 2021 21:00, Niort. 12 – 20 novembre Sur place Catégorie 1 : 39 € – Catégorie 2 : 29 € – VIP : 69 € http://www.circabaret.fr, info@circabaret.fr, 0614919837 Quand le cirque rencontre le cabaret : un concept inédit en France ! Humour, glamour, love, rock, frissons…. WOUAHOUUUUUU ! Vous voulez du glamour ? des frissons ? de l’humour ? du wouahouuu ? du love ? du rock ? CIRCABARET, c’est tout ça en même temps ! Circabaret conjugue les prouesses artistiques et techniques du cirque avec l’univers glamour, sexy et fascinant du cabaret.

Un casting exceptionnel d’artistes de l’extrême, qui vous emportent dans leur histoire : hymne à l’artiste, à l’émotion qu’il inspire, à la discipline qu’il s’impose. Staring : Melissa Maugran , rendue célèbre par The Voice

, rendue célèbre par The Voice Herwan Legaillard , avaleur de sabre et acrobate aérien

, avaleur de sabre et acrobate aérien Oleksandr Yenivatov allias « Sacha la Grenouille », contorsionniste et comédien, finaliste de « La France a un Incroyable Talent »

allias « Sacha la Grenouille », contorsionniste et comédien, finaliste de « La France a un Incroyable Talent » Aurélie Brua , double pôle, équilibre sur cannes

, double pôle, équilibre sur cannes Daniela Vairo , cerceau aérien et pôle dance

, cerceau aérien et pôle dance Céliane Navarro , clown

, clown Célia Bernard Faucheux , tissu et cerceau aériens

, tissu et cerceau aériens Julien Faucheux, gymnaste Tournée en France de novembre 2021 à avril 2022 : La Ferté-Bernard, Niort, Alençon, Metz, Paris, Le Havre, Luçon, etc. Infos & résas : www.circabaret.fr FACEBOOK : https://www.facebook.com/circabaret.officiel

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/circabaret.officiel/ CHAPITEAU CIRCABARET – NIORT 6 Rue Archimède, 79000 Niort 79000 Niort Noron Deux-Sèvres vendredi 12 novembre – 21h00 à 22h30

samedi 13 novembre – 18h30 à 20h00

samedi 13 novembre – 21h00 à 22h30

dimanche 14 novembre – 18h30 à 20h00

dimanche 14 novembre – 21h00 à 22h30

mardi 16 novembre – 21h00 à 22h30

mercredi 17 novembre – 21h00 à 22h30

jeudi 18 novembre – 21h00 à 22h30

vendredi 19 novembre – 21h00 à 22h30

samedi 20 novembre – 18h30 à 20h00

samedi 20 novembre – 21h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu CHAPITEAU CIRCABARET - NIORT Adresse 6 Rue Archimède, 79000 Niort Ville Niort Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville CHAPITEAU CIRCABARET - NIORT Niort