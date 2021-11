Niort, c’est Noël : Un décor féerique rue Victor-Hugo Niort, 4 décembre 2021, Niort.

Niort, c’est Noël : Un décor féerique rue Victor-Hugo Rue Victor Hugo Centre ville de Niort Niort

2021-12-04 10:00:00 – 2022-01-02 21:00:00 Rue Victor Hugo Centre ville de Niort

Niort Deux-Sèvres

La société Gaillard présentera, rue Victor-Hugo du 04/12/2021 au 02/01/2022, quatre chalets animés d’automates sur le thème des contes et légendes.

La rue accueillera également quatres sapins géants de plus de 8 mètres de haut et des îlots de sapins plus petits, tous décorés aux couleurs de Noël.

Dans cette ambiance chaleureuse vous pourrez apercevoir le Père Noël déambuler sur son traineau électrique les journées du 21, 22 et 23 décembre, de 11h30 à 12h15 et de16h30 à 17h15.

La société Gaillard présentera, rue Victor-Hugo du 04/12/2021 au 02/01/2022, quatre chalets animés d’automates sur le thème des contes et légendes.

La rue accueillera également quatres sapins géants de plus de 8 mètres de haut et des îlots de sapins plus petits, tous décorés aux couleurs de Noël.

Dans cette ambiance chaleureuse vous pourrez apercevoir le Père Noël déambuler sur son traineau électrique les journées du 21, 22 et 23 décembre, de 11h30 à 12h15 et de16h30 à 17h15.

+33 5 49 78 74 11

La société Gaillard présentera, rue Victor-Hugo du 04/12/2021 au 02/01/2022, quatre chalets animés d’automates sur le thème des contes et légendes.

La rue accueillera également quatres sapins géants de plus de 8 mètres de haut et des îlots de sapins plus petits, tous décorés aux couleurs de Noël.

Dans cette ambiance chaleureuse vous pourrez apercevoir le Père Noël déambuler sur son traineau électrique les journées du 21, 22 et 23 décembre, de 11h30 à 12h15 et de16h30 à 17h15.

VILLE DE NIORT

Rue Victor Hugo Centre ville de Niort Niort

dernière mise à jour : 2021-11-26 par