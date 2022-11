Niort, c’est Noël : Sweet and Fizzy Cie Métaplumes Niort, 23 décembre 2022, Niort.

Niort, c’est Noël : Sweet and Fizzy Cie Métaplumes

Hôtel de Ville Niort Deux-Svres

2022-12-23 – 2022-12-23

Niort

Deux-Svres

EUR Et si on sortait nos plus belles tenues gourmandes pour fêter avec le public les fêtes de fin d’années ? Spectacle déambulatoire d’échassiers et danseuses Flow Arts pétillantes et si sucrées.

Source : Vivre à Niort

Et si on sortait nos plus belles tenues gourmandes pour fêter avec le public les fêtes de fin d’années ? Spectacle déambulatoire d’échassiers et danseuses Flow Arts pétillantes et si sucrées.

Source : Vivre à Niort

Vivre à Niort

Niort

dernière mise à jour : 2022-11-24 par