Niort, c’est Noël : Station 1903 Niort, 18 décembre 2022, Niort.

Niort, c’est Noël : Station 1903

Domaine de Péré Niort Deux-Sèvres

2022-12-18 – 2022-12-18

Niort

Deux-Sèvres

EUR Prouesses de cirque et théâtre, portés acrobatiques sur trapèze et quadripode, mât chinois, jonglerie, rolla-bolla, manipulation d’objets, échasses, corde lisse à brin… Un spectacle de théâtre de rue aux allures fantastiques accompagné d’une machinerie marionnettique où le cirque vient temporiser l’avance frénétique des machines et de l’homme.

Source : Vivre à Niort

