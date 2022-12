Niort, c’est Noël : Power Dandys La Fabuleuses Family Cie Niort, 17 décembre 2022, Niort.

2022-12-17 – 2022-12-17

EUR On est plongé dans la belle époque, avec classe et brio ! Le Grand-Bi, c’est ce fameux vélo des années 1900, avec une grande et une petite roue qui permet de se déplacer. La jonglerie est la spécialité des Power Dandys, ils utilisent surtout le « passing » qui rend leurs performances drôles et visuelles.

Source : Vivre à Niort

