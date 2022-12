Niort, c’est Noël : Les Elfes des pôles Cie Zizanie Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Niort, c’est Noël : Les Elfes des pôles Cie Zizanie Niort, 17 décembre 2022, Niort. Niort, c’est Noël : Les Elfes des pôles Cie Zizanie

Centre ville de Niort Niort Deux-Sèvres

2022-12-17 – 2022-12-17 Niort

Cueilleurs d'immatériel, souffleurs de bise pleine d'âme, collecteurs d'aura. La danse est leur langage par lequel ils nous parlent de ce que nous ne voyons pas. Au travers d'un chemin musical, ponctué de tableaux avec tempête de neige, nuée de bulles et envolée de plumes, ils nous entraînent à la découverte de leur condition d'elfe. Source : Vivre à Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Centre ville de Niort Niort Deux-Sèvres Ville Niort lieuville Niort Departement Deux-Sèvres

