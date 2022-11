Niort, c’est Noël : Les animaux fantastiques Cie Elixir Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort, c'est Noël : Les animaux fantastiques Cie Elixir

Hôtel de Ville Place Martin-Bastard Niort

2022-12-20

Hôtel de Ville Place Martin-Bastard Niort Deux-Svres

2022-12-20

Sorties d'un livre de contes de fées, des créatures mythiques évoluent dans une fête foraine fantastique. Comme échappés d'un carrousel, les chevaux dansent, jonglent et exécutent des prouesses insolites. Des oiseaux acrobates nous font tourner la tête pour nous indiquer un meilleur chemin. Êtes-vous seulement prêt à croiser ces chevaux lumineux, oiseau haut perché et lapin coquin ?

