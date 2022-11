Niort, c’est Noël : lancement des festivités Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Niort, c’est Noël : lancement des festivités Niort, 3 décembre 2022, Niort. Niort, c’est Noël : lancement des festivités

Centre-ville Niort Deux-Sèvres

2022-12-03 15:30:00 – 2023-01-02 Niort

Deux-Sèvres Lancement des festivités de Noël à Niort le 03/12 avec l’ouverture des deux marchés de noël place de la Brèche et place du Donjon, avec pour accompagnement une déambulation à 15h30 et 17h45 suivi d’un feu d’artifice à 19h30, place de la brèche. Lancement des festivités de Noël à Niort le 03/12 avec l’ouverture des deux marchés de noël place de la Brèche et place du Donjon, avec pour accompagnement une déambulation à 15h30 et 17h45 suivi d’un feu d’artifice à 19h30, place de la brèche. niort agglo

Niort

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Centre-ville Niort Deux-Sèvres Ville Niort lieuville Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Niort, c’est Noël : lancement des festivités Niort 2022-12-03 was last modified: by Niort, c’est Noël : lancement des festivités Niort Niort 3 décembre 2022 Centre-Ville Niort Deux-Sèvres Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres