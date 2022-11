Niort, c’est Noël : La locomotive de Noël – Collectif Loco Live, 22 décembre 2022, .

Niort, c’est Noël : La locomotive de Noël – Collectif Loco Live



2022-12-22 – 2022-12-22

EUR A la nuit tombée, tout s’illumine ! Massues, lanternes et phares scintillent et enchantent cette loufoque parade. L’ambiance musicale est sublimée par un piano stride qui joue les thèmes de Noël et pimentée par une batterie chaloupée jouée par le conducteur de l’attelage. Des milliers de bulles de savon virevoltent autour de cette joyeuse bande.

Source : Vivre à Niort

