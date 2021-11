Niort, c’est Noël : La Cie Kervan en plein Mirage Niort, 22 décembre 2021, Niort.

Niort, c’est Noël : La Cie Kervan en plein Mirage Hôtel de ville de Niort 1 Place Martin Bastard Niort

2021-12-22 – 2021-12-22 Hôtel de ville de Niort 1 Place Martin Bastard

Niort Deux-Sèvres Niort

Selon mes anciens textes, les Sandlakis seraient les Gardiens de la Couleur et du Temps. Une fois l’An, ils réapparaissent pour offrir au monde les teintes et les pigments dans une parade éclatante et lumineuse. Au rythme des percussions et du haut bois, ils avanceront tel un nuage, un effet d’optique, un… mirage.

Ce spectacle déambulatoire et fixe, mêle échassiers pneumatiques et échasses urbaines, musiciens, jongleurs et danseurs… Le tout agrémenté d’effets pyrotechniques et fumigènes, pour le plaisir de tous.

Déambulation au départ de l’Hôtel de Ville.

+33 5 49 78 74 11

Hôtel de ville de Niort 1 Place Martin Bastard Niort

