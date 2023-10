Marché de Noël de Niort Niort centre-ville Niort, 2 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Chaque année, la Ville de Niort organise des temps forts marquant les festivités de Noël : des illuminations, des spectacles différents déambulant dans les rues de Niort chaque week-end, un mapping projeté chaque soir sur le Donjon, d’une cinquantaine de chalets principalement installés au pied du Donjon en plein centre-ville.

Une piste de luge et une patinoire avec un espace convivial installés sur des secteurs passants du centre-ville.

Ces festivités font de Niort un rendez-vous attendu d’un large public fidèle dépassant même les limites du département.

La Ville de Niort souhaite offrir un marché de qualité aux visiteurs. Aussi les critères de sélection d’exposants s’orientent vers les Artisans d’Art, les Créateurs et les Producteurs de tous styles (textile, poterie, alimentaires, bijoux, …). Il n’y a pas de revente..

2023-12-02 fin : 2023-12-24 . EUR.

Niort centre-ville Place du Donjon

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every year, the City of Niort organizes a number of highlights to mark the Christmas festivities: illuminations, different shows strolling through the streets of Niort every weekend, a mapping projected onto the Donjon every evening, some fifty chalets set up mainly at the foot of the Donjon in the city center.

A toboggan run and an ice rink with a convivial area set up in busy areas of the city center.

These festivities make Niort an event eagerly awaited by a large and loyal public, even beyond the borders of the département.

The City of Niort wants to offer visitors a quality market. This is why the criteria for selecting exhibitors are geared towards Artisans d?Art, Creators and Producers of all styles (textiles, pottery, food, jewelry, etc.). There is no resale.

Todos los años, la ciudad de Niort organiza una serie de actos destacados con motivo de las fiestas navideñas: iluminaciones, diferentes espectáculos que recorren las calles de Niort todos los fines de semana, un mapping proyectado sobre el Donjon todas las noches, una cincuentena de chalés instalados principalmente al pie del Donjon, en el centro de la ciudad.

Una pista de trineo y una pista de patinaje sobre hielo con un espacio de convivencia instalados en zonas concurridas del centro de la ciudad.

Estas fiestas hacen de Niort un acontecimiento muy esperado por un público numeroso y fiel, incluso más allá de las fronteras del departamento.

La ciudad de Niort desea ofrecer a los visitantes un mercado de calidad. Por ello, los criterios de selección de los expositores se orientan hacia los artesanos, diseñadores y productores de todos los estilos (textil, cerámica, alimentación, joyería, etc.). No hay reventa.

Jedes Jahr organisiert die Stadt Niort Highlights für die Weihnachtsfeierlichkeiten: Beleuchtungen, verschiedene Shows, die jedes Wochenende durch die Straßen von Niort ziehen, ein Mapping, das jeden Abend auf den Donjon projiziert wird, etwa 50 Hütten, die hauptsächlich am Fuße des Donjons im Stadtzentrum aufgestellt sind.

Eine Rodelbahn und eine Eislaufbahn mit einem geselligen Bereich, die in den belebten Bereichen des Stadtzentrums eingerichtet wurden.

Diese Festlichkeiten machen Niort zu einem Treffpunkt, der von einem großen, treuen Publikum erwartet wird, das sogar über die Grenzen des Departements hinausgeht.

Die Stadt Niort möchte den Besuchern einen qualitativ hochwertigen Markt bieten. Die Kriterien für die Auswahl der Aussteller richten sich daher auf Kunsthandwerker, Designer und Produzenten aller Art (Textilien, Töpferwaren, Lebensmittel, Schmuck, ?). Es gibt keine Wiederverkäufe.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Niort Marais Poitevin