Participation aux frais libres https://www.upniort.fr Table ronde organisée par l’Université Populaire du Niortais L’accès au foncier agricole est un problème qui concerne tous les citoyens. Sans terre agricole, pas de paysans ni d’agriculture de proximité respectueuse de l’environnement et créatrice de liens.

Comment agir contre l’effritement de notre richesse agricole, la perte de la biodiversité et le déclin des campagnes ?

Avec la participation de :

Thierry Mouchard, Ferme de la Solive

Joseph Hiou, CIVAM

Nathalie Migaud, DSNE

