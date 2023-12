Découvrez votre potentiel pour les métiers du COMMERCE ! Niort Découvrez votre potentiel pour les métiers du COMMERCE ! Niort, 21 décembre 2023, . Découvrez votre potentiel pour les métiers du COMMERCE ! Jeudi 21 décembre, 09h00 Niort Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:30:00+01:00 Vous souhaitez changer de voie ? vous êtes attiré par le secteur du COMMERCE et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ? ou vous ne savez pas sur quels secteurs vous orienter ? Participer à une réunion d’information collective pour envisager votre avenir professionnel : rencontrez des professionnels du secteur

découvrez les métiers et les opportunités d’emploi

Ce parcours spécifique repose sur un enchaînement d'étapes sur une séquence d'une demi-journée qui comprend : ​ La découverte d'activités, avec des témoignages de professionnels pour prendre conscience des réalités du secteur et des métiers qui recrutent.​ L'atelier de détection de potentiels avec des exercices pratiques pour détecter votre potentiel sur ce secteur.​ Un retour rapide à l'issue de la session et une proposition pour un parcours adapté si le secteur vous intéresse.​ Niort 79000

