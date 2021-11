Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille NIOFAR /SOIRÉE Fraternité Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

NIOFAR /SOIRÉE Fraternité Massilia Bar à Tapas, 27 novembre 2021, Marseille. NIOFAR /SOIRÉE Fraternité

Massilia Bar à Tapas, le samedi 27 novembre à 19:00

Bientôt Noël, la déco est LÀ, l’Ambiance est LÀ , l’accueil chaleureux est Là, les Tapas sont LÀ et votre groupe préféré est Là aussi. Une soirée « Fraternité » ou vous allez oublier le temps d’un concert qui vous êtes !! et sur quel pied vous allez danser!!!

Entrée libre

♫♫♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Massilia Bar à Tapas Adresse 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Massilia Bar à Tapas Marseille