Aude Campagne-sur-Aude 12 EUR « Nio » signifie « âme » en mandingue, la langue natale du jeune musicien, chanteur et compositeur Momi Maiga. Sa voix douce danse avec la kora, l’instrument dont s’accompagnent les griots, une harpe-luth comptant vingt-deux cordes, pour nous transmettre des contes et légendes empreints de sagesse. Il est accompagné par trois musiciens aux talents confirmés dans divers registres musicaux : le percussionniste catalan Aleix Tobis Sabater, le violoncelliste Marçal Ayats et le violoniste mexicain Carlos Montfort. +33 4 68 69 53 65 https://www.atpdelaude.com/ Campagne-sur-Aude

