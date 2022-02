Nintendo Labo sur Nintendo Switch Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Construisez l’un des cinq modèles en carton pour ensuite l’animer via la console et jouer à l’un des mini-jeux correspondants. Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Maurice-Genevoix ou au 02 38 68 45 45, limité à 6 personnes. Pour les 8-11 ans En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

Découvrez une nouvelle façon de jouer avec le LABO sur Switch. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

