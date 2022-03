Ninon VALDER sur Radio Libertaire 89.4 FM Radio Libertaire Radio Libertaire 89.4 FM Paris Catégorie d’évènement: Paris

Radio Libertaire Radio Libertaire 89.4 FM, le dimanche 20 mars à 12:00

_**”Chronique d’un jour bleu”**_ dans le cadre de l’émission **Folk à Lier** de 12h00 à 14h00 sur **Radio Libertaire 89.4 FM** (ou [[http://media.radio-libertaire.org:8080/radiolib.mp3](http://media.radio-libertaire.org:8080/radiolib.mp3)](http://media.radio-libertaire.org:8080/radiolib.mp3)) Ces chroniques ont été initiées en janvier 2021 comme réponse à un manque de communication avec un public durant la pandémie. Ninon Valder témoigne de sa vision du monde et de la musique au cours des mois qui passent et des évènements qui se succèdent. Vous pouvez ensuite les retrouver sur les blogs : * [**ninonvalder.com/blog**](https://ninonvalder.com/blog/) * [**www.la-titudes.over-blog.com**](http://www.la-titudes.over-blog.com/) **-** * Une émission de radio annoncée dans l’Agenda des membres du Collectif MDM IdF _-_ “Chronique d’un jour bleu” dans le cadre de l’émission Folk à Lier Radio Libertaire Radio Libertaire 89.4 FM Paris Paris Paris

2022-03-20T12:00:00 2022-03-20T14:00:00

