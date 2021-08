NINON VALDER – LES EST’IVALES – AUBEPIERRE SUR AUDE (52) Maison Laurentine, 6 août 2021, Cour-l'Évêque.

Après des années de recherche et de vie en Argentine, Ninon Valder présente En mi corazon. « Que de vie, de chants, et de mémoires ont rempli mon cœur au cours des dernières années entre l’Argentine et la France ! C’est l’envie de partager le coucher d’un soleil ou le bruissement d’une danse, le silence d’un soir dans la quebrada, et le histoires des vies qui me pousse sur la scène cette fois-ci, avec mon bandonéon, mes flûtes et ma voix accompagnée d’une simple guitare.” – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du **Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France.** –

Entrée gratuite sur réservation

Concert de Ninon Valder – En mi corazón – Dans le cadre des Est’ivales

Maison Laurentine 15 rue du Moulin, 52210 Cour-l’Évêque Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T20:30:00 2021-08-06T21:30:00