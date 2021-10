Nino Rota intime / Musiciens de l’Orchestre de Paris Philharmonie de Paris, 28 novembre 2021, Paris.

La complicité artistique entre Federico Fellini et Nino Rota est si légendaire que des images de Huit et demi, La dolce vita ou Casanova affluent devant nos yeux au seul nom du compositeur.

C’est précisément le sulfureux séducteur italien qui est convoqué dans ce programme par l’entremise d’une superbe Suite pianistique, et il se présente escorté de trois passionnantes partitions de chambre : Lo Spiritismo nella vecchia casa, variations confiées à la clarinette seule et adaptées d’une musique de scène destinée à une pièce homonyme du poète et dramaturge Ugo Betti ; la Piccola Offerta Musicale de 1943, dont le titre rend hommage à Bach, mais qui est dédiée au grand Alfredo Casella : sa rigueur néo-classique n’empêche pas que s’y fassent jour des couleurs et une spiritualité presque ravéliennes. Enfin vient le Nonet, plein de virtuose alacrité, dont les cinq mouvements démontrent, sans le moindre temps mort, la maestria avec laquelle Nino Rota sut marier le meilleur d’une solide formation classique et de la précision cinématographique.

