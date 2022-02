Niño de Elche Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher Puristes s’abstenir ! Chanteur iconoclaste, Niño de Elche dynamite les codes du flamenco, qu’il fusionne avec des musiques électroniques et des sonorités de rock industriel. Attention, grand écart vocal ! Chant/ musique : Niño de Elche +33 2 48 67 74 74 http://www.mcbourges.com/ Puristes s’abstenir ! Chanteur iconoclaste, Niño de Elche dynamite les codes du flamenco, qu’il fusionne avec des musiques électroniques et des sonorités de rock industriel. Attention, grand écart vocal ! Nino de Elche

