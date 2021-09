Nino au pays des rêves Compiègne, 19 septembre 2021, Compiègne.

Nino au pays des rêves 2021-09-19 – 2021-09-19

Compiègne Oise

8

Nino est un jeune garçon de 7 ans qui adore les histoires et rêve d’être chevalier. Une nuit, alors qu’il veille tard, celui-ci se retrouve transporté au pays des rêves. Il va alors rencontrer les personnages qui façonnent les rêves… et les cauchemars. Mais une menace pèse sur ce pays magique et les rêves risquent de disparaitre ! Nino parviendra t-il à les sauver ?

Un conte initiatique sur l’émerveillement, l’enfance et la place accordée à l’imaginaire.

La Compagnie des Rêves Oubliés propose son premier spectacle jeune public. Sur scène, les comédiens jonglent de personnages en personnages, créant ainsi une ode à la vie et au merveilleux. Un retour à l’enfance pour les parents, un rêve éveillé pour les enfants.

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/prog_enfant/nino-au-pays-des-reves-2

Nino au pays des rêves

