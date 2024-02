NINO ARIAL LE FLIBUSTIER Gap, samedi 21 septembre 2024.

L’humoriste NINO ARIAL, déjà bien connu des réseaux et étoile montante de la scène, nous fait l’honneur de venir jouer sur la scène du Flibustier.70mn de STAND UP rien que pour vous, en toute intimité, entre nous !!!Le tarif comprend le spectacle et le repas servi sous forme de buffet dînatoire après représentation (hors boissons).Le moment idéal pour autographes et échanges avec l’artiste.

Tarif : 52.00 – 52.00 euros.

Début : 2024-09-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE FLIBUSTIER QUARTIER SAINT ANDRÉ 05000 Gap 05