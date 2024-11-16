NINO ARIAL À CARAMAN CENTRE CULTUREL ANTOINE DE ST EXUPERY Caraman, samedi 16 novembre 2024.

NINO ARIAL À CARAMAN CENTRE CULTUREL ANTOINE DE ST EXUPERY Caraman Haute-Garonne

L humoriste Nino Arial sera sur la scène du centre culturel de Caraman (31) le Samedi 16 novembre 2024 à partir de 20h45

Lieu Centre Culturel Antoine de st Exupery • CARAMAN

Tarifs 32 euros

Réservation en ligne sur Ticketmaster

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/nino-arial-billet/idmanif/576990?fbclid=IwAR1rzHcwdOMLlZFusGg81Ygby7lvipbt-HwLEZRdpZVP4ZDAQWU2PuXWQL4 32.232.2 32.2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 20:45:00

fin : 2024-11-16 00:00:00

CENTRE CULTUREL ANTOINE DE ST EXUPERY 19 Cours Alsace-Lorraine

Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie

L’événement NINO ARIAL À CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2024-03-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE