Ninja Kids Gymnase Géo André

Ninja Kids Gymnase Géo André, 21 avril 2022, . Ninja Kids

du jeudi 21 avril au jeudi 23 juin à Gymnase Géo André Inscriptions en ligne obligatoires. Merci de prévoir une bouteille d’eau, une paire de chaussures propres dans le sac et de respecter les lieux. La direction des Sports invite les enfants (3-5 ans) à une session d’activité de développement de la motricité et de la coordination ! Gymnase Géo André 1 rue de la Division Leclerc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T16:45:00 2022-04-21T18:00:00;2022-05-19T16:45:00 2022-05-19T18:00:00;2022-06-23T16:45:00 2022-06-23T18:00:00

Détails Autres Lieu Gymnase Géo André Adresse 1 rue de la Division Leclerc lieuville Gymnase Géo André

Gymnase Géo André https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//