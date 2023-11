Ninine Garcia quartet & guests Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Les rendez-vous Manouche de Thomas Dutronc, Ninine Garcia quartet Officiant depuis près de 45 ans à La Chope des Puces de St-Ouen, Ninine Garcia est le gardien du temple de la guitare manouche à Paris. Tous les musiciens de ce courant de jazz bien français sont allés l’écouter au moins une fois dans leur vie ! A la manière de Django Reinhardt, mais également avec un phrasé swing inspiré de Wes Montgomery ou de George Benson, son style est caractérisé par un jeu sans fioriture et juste. Ninine c’est aussi un coeur rempli de douceur, accueillant et généreux, chanteur, où certaines de ses compositions nous rappellent l’univers d’Henri Salvador. Ces « Héritages » de toute une vie dédiée à la guitare en font un vibrant hommage à travers cet album. Et se retrouvent autour de lui ses fervents admirateurs-amis-musiciens, dont Thomas Dutronc, Sansévérino, Liane Foly, Leïla Duclos, Yvan Le Bolloc’h et le guitariste Noé Reinhardt. Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/nininegarciaofficiel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/nininegarciaofficiel/?locale=fr_FR https://www.sondelaterre.fr/event/ninine-garcia-cuarteto-guests/#billetterie

