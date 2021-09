Ninine Garcia | Ciné-concert Le cinéma Jacques Brel, 29 septembre 2021, Garges-lès-Gonesse.

Dans le cadre de la Halte Automnale du festival PassWorld

◾️ Ninine Garcia ◾️

Moitié manouche, moitié gitan, Ninine Garcia est attaché à ses racines qui irriguent sa musique. Son père, Jacques « Mondine » Garcia s'installe en 1960 à La Chope des Puces, lieu mythique de la rue des Rosiers qui a vu défiler les plus grands noms du jazz manouche. En 1976, Ninine prend le relais à l'accompagnement. Il n'a pas 20 ans et devra attendre une dizaine d'années avant d'être soliste à son tour. « Avant de courir il faut apprendre à marcher » comme lui répète souvent son père. Le style et la sonorité de Ninine Garcia font de lui un poète de l'instrument. Loin des exercices de virtuosité gratuite et des effets à sensation, il nous offre musique sans fard, sans artifice. Son sens de la mélodie, son feeling et son ouverture à tous les styles de musique donnent à sa guitare une couleur toute particulière.

◾️ Django ◾️

Film d'Etienne Comar, avec Reda Kateb, Cécile de France, Bea Palya (France / 2016 / 1h57)

En 1943 pendant l'occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable "guitare héro", est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu'en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s'évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l'évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n'en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale…

MER. 29 SEPT. | 19H
Cinéma Jacques Brel
1 place de l'Hôtel de Ville
95140 - Garges-lès-Gonesse

Ouverture par le concert suivi de la projection de Django.
Tarifs : 3€
Réservation par téléphone : 01 34 53 32 26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T19:00:00 2021-09-29T23:30:00