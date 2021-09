Ninine Garcia | Ciné-concert Cinéma de l’Ysieux, 30 septembre 2021, Fosses.

Cinéma de l'Ysieux, le jeudi 30 septembre à 20:00

◾️ Ninine Garcia ◾️ Moitié manouche, moitié gitan, Ninine Garcia est attaché à ses racines qui irriguent sa musique. Son père, Jacques « Mondine » Garcia s’installe en 1960 à La Chope des Puces, lieu mythique de la rue des Rosiers qui a vu défiler les plus grands noms du jazz manouche. En 1976, Ninine prend le relais à l’accompagnement. Il n’a pas 20 ans et devra attendre une dizaine d’années avant d’être soliste à son tour. « Avant de courir il faut apprendre à marcher » comme lui répète souvent son père. Le style et la sonorité de Ninine Garcia font de lui un poète de l’instrument. Loin des exercices de virtuosité gratuite et des effets à sensation, il nous offre musique sans fard, sans artifice. Son sens de la mélodie, son feeling et son ouverture à tous les styles de musique donnent à sa guitare une couleur toute particulière. ◾️ Les Fils du Vent ◾️ Documentaire de Bruno Le Jean (2012 | 1h36) Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia et Tchavolo Schmitt. Ils sont guitaristes. Ils sont Manouches. Ils jouent et perpétuent la musique de Django Reinhardt. Ils cultivent aussi un certain sens de l’humour, de l’amitié, et une façon bien à eux de vivre debout. Pénétrant sur la pointe des pieds, dans leurs camps, leurs caravanes, ou leurs appartements, on découvre entre les notes et les mots, une communauté qui préserve un mode de vie authentique et singulier, un goût pour la différence, où malgré les difficultés, l’important reste le plaisir de jouer. JEU. 30 sept. | 20H Cinéma de l’Ysieux 8 place de la Liberté 95470 Fosses Ouverture par le concert suivi de la projection du film Les Fils du Vent. Tarifs : 3€ Réservation par téléphone : 01 34 09 31 34 [https://cinema.roissypaysdefrance.fr](https://cinema.roissypaysdefrance.fr)

3€ – Pass Sanitaire

Cinéma de l'Ysieux 8 place de la Liberté 95470 Fosses



