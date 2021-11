Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse NINHO Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

NINHO Zénith de Toulouse, 29 avril 2022, Toulouse. NINHO

Zénith de Toulouse, le vendredi 29 avril 2022 à 20:30 Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records.

Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streamings et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses ! https://youtu.be/dpPTTmcCpdg Producteur : Décibels Productions Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Rap / Hip Hop Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

