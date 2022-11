Ninho Le Teich, 3 février 2023, Le Teich.

Ninho

Salle de spectacle l’Ekla Le Teich Gironde

2023-02-03 18:00:00 – 2023-02-03 18:35:00

Le Teich

Gironde

Le Teich

8 8 EUR « Il était autrefois un petit garçon. Un petit garçon avec un œuf. Un œuf très rond et à l’intérieur, un oiseau. » Miguel Torga.

Seul en scène, avec peu d’artifices, Carlos Silva vous invite à faire un doux voyage dans votre imagination. Le petit personnage, qu’il fait vivre délicatement du bout de ses doigts, vous donne à apprécier les choses les plus essentielles à la vie. Ce spectacle de marionnettes sans paroles est inspiré de l’un des plus beaux poèmes de l’écrivain portugais, Miguel Torga. Cette poésie visuelle s’appuie sur une intrigue minimaliste : la curiosité de l’enfant ! Un petit bijou à découvrir en famille !

Ce spectacle a reçu le prix du meilleur spectacle au Festival International de Marionnettes (FIMO) à Ovar, au Portugal.

Comédien et marionnettiste Carlos Silva

Cie Particulas Elementares (portugal)

Jeune public 3-7 ans et famille.

« Il était autrefois un petit garçon. Un petit garçon avec un œuf. Un œuf très rond et à l’intérieur, un oiseau. » Miguel Torga.

Seul en scène, avec peu d’artifices, Carlos Silva vous invite à faire un doux voyage dans votre imagination. Le petit personnage, qu’il fait vivre délicatement du bout de ses doigts, vous donne à apprécier les choses les plus essentielles à la vie. Ce spectacle de marionnettes sans paroles est inspiré de l’un des plus beaux poèmes de l’écrivain portugais, Miguel Torga. Cette poésie visuelle s’appuie sur une intrigue minimaliste : la curiosité de l’enfant ! Un petit bijou à découvrir en famille !

Ce spectacle a reçu le prix du meilleur spectacle au Festival International de Marionnettes (FIMO) à Ovar, au Portugal.

Comédien et marionnettiste Carlos Silva

Cie Particulas Elementares (portugal)

Jeune public 3-7 ans et famille.

+33 5 57 15 63 75 Programmation culturelle du Teich

Ekla

Le Teich

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT Le Teich